Минздрав обновил помощь детям

Переработан раздел, посвященный реабилитации. Раньше в нем упоминались лишь общие рекомендации (например, ЛФК и массаж), теперь документ включает современные доказанные методики. Среди них — роботизированная механотерапия (использование тренажеров с роботизированным управлением для восстановления движений), тренировки с биологической обратной связью (когда пациент получает информацию о работе своих мышц в реальном времени и учится ими управлять) и CIMT (терапия ограничением движения, когда здоровая конечность фиксируется, чтобы заставить работать пораженную). Впервые появился подраздел для взрослых старше 18 лет: их предлагают реабилитировать с акцентом на сохранение функций и профилактику контрактур (потери подвижности суставов из-за укорочения мышц, связок и сухожилий), болей и сколиоза, а не на развитие новых навыков.