«Краснодар» примет московское «Динамо» в пятом туре Кубка России
Футбольный клуб «Краснодар» 27 октября проведет домашний матч против московского «Динамо» в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча начнется в 20:30 на стадионе в Краснодаре. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 20:15.
Перед игрой московское «Динамо» занимает первое место в группе B, набрав девять очков. «Краснодар» располагается на второй строчке с семью баллами. У «Ахмата» и «Факела» по четыре очка.
В предыдущем туре группового этапа краснодарская команда уступила на своем поле «Факелу» со счетом 0:2. Московское «Динамо», в свою очередь, одержало гостевую победу над «Ахматом» — 2:1.
В первом матче группового этапа между «Краснодаром» и «Динамо», который состоялся 19 августа в Москве, победу одержал краснодарский клуб. Встреча завершилась со счетом 1:0.