На улице Карла Маркса в Екатеринбурге открыли сквозное движение после ремонта

Длина обновленной зоны составляет 128 м. Ширина проезжей части равна 7 м, а тротуары имеют ширину от 2,25 до 6,7 м. Для велосипедов выделена полоса шириной 2,5 м. В ходе реконструкции уложили около 1 тыс. кв. м нового асфальта на дороге и более 1 тыс. кв. м покрытия на пешеходных зонах. Площадь велодорожки составила 303 кв. м.