На улице Карла Маркса в Екатеринбурге открыли сквозное движение после ремонта
В Екатеринбурге открыли сквозное движение по отремонтированному отрезку улицы Карла Маркса, расположенному между улицами Гоголя и Розы Люксембург, сообщили в мэрии. Ранее этот участок был тупиковым.
Длина обновленной зоны составляет 128 м. Ширина проезжей части равна 7 м, а тротуары имеют ширину от 2,25 до 6,7 м. Для велосипедов выделена полоса шириной 2,5 м. В ходе реконструкции уложили около 1 тыс. кв. м нового асфальта на дороге и более 1 тыс. кв. м покрытия на пешеходных зонах. Площадь велодорожки составила 303 кв. м.
Территорию озеленили: высадили деревья и кустарники, обустроили газоны. Также установили скамейки, урны и велопарковки, нанесли дорожную разметку и поставили знаки.
На участке организовано одностороннее движение в сторону улицы Розы Люксембург.