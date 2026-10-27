Рост продаж российской сельхозтехники на внутреннем рынке замедлился до 3%
Продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке в январе—сентябре 2026 года выросли на 3% год к году, до 120,7 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше». Экспорт увеличился на 9,3%, до 14,1 млрд руб.
По данным ассоциации, среди ключевых видов сельхозтехники наибольший рост поставок на российском рынке за девять месяцев год к году отмечается по зерноуборочным комбайнам и жаткам: на 33,4%, до 2,09 тыс. штук, и на 12%, до 1,97 тыс. штук, соответственно. Продажи тракторов выросли на 2,7%, до 2,02 тыс. штук. Отгрузки кормоуборочных комбайнов, плугов, культиваторов, борон, сеялок, косилок остаются ниже прошлогодних.
Темпы роста продаж на внутреннем рынке замедлились относительно первого полугодия, когда отгрузки росли на 11,2%. Как отмечают в «Росспецмаше», рост поставок в ряде сегментов был обеспечен в основном за счет первых шести месяцев, дальше наметилось снижение. Например, в сентябре отгрузки зерноуборочных комбайнов (без учета данных «Брянсксельмаша») упали на 65,3% год к году, до 41 единицы, тракторов — на 30%, до 182 штук. Существенное падение наблюдается и в других ключевых сегментах, добавляют в ассоциации.
Источник “Ъ” в отрасли говорит, что в октябре отгрузки по всем основным видам сельхозтехники сократились еще значительнее, чем в сентябре, а по некоторым видам — фактически встали. Спрос сдерживает снижение цен на зерно в условиях ограниченного экспорта. По итогам года продажи сельхозтехники могут упасть на 5–15%.