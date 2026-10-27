Рост продаж российской сельхозтехники на внутреннем рынке замедлился до 3%

Темпы роста продаж на внутреннем рынке замедлились относительно первого полугодия, когда отгрузки росли на 11,2%. Как отмечают в «Росспецмаше», рост поставок в ряде сегментов был обеспечен в основном за счет первых шести месяцев, дальше наметилось снижение. Например, в сентябре отгрузки зерноуборочных комбайнов (без учета данных «Брянсксельмаша») упали на 65,3% год к году, до 41 единицы, тракторов — на 30%, до 182 штук. Существенное падение наблюдается и в других ключевых сегментах, добавляют в ассоциации.