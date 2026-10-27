Сбор подсолнечника в Поволжье и центре России сократился на 16–22%
Валовый сбор подсолнечника в Приволжском федеральном округе (ПФО) на 16 октября 2026 года составил 5 млн тонн, сократившись год к году на 16%, в центре страны — 2,2 млн тонн, что меньше на 22% год к году, следует из данных OleoScope. Аналитики обращают внимание на то, что эти федеральные округа считаются традиционными центрами производства культуры. Вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко говорит о снижении урожая в Саратовской и Самарской областях, на долю которых приходится значительная часть посевов.
Основным фактором снижения урожая в ПФО в «Рексофт Консалтинге» называют распространение совки — вредителя, чьи гусеницы поедают растения, в том числе подсолнечник. Ее размножению обычно способствует теплая и влажная погода.
Сдержанные результаты Поволжья могут сказаться на всем рынке. Прогноз USDA (Минсельхоз США; один из ориентиров для мировых рынков) закладывал сбор подсолнечника в России в текущем сельскохозяйственном году на уровне 21 млн тонн. Год к году значение должно было вырасти на 20%. Но это завышенная оценка, она не учитывает потерь в Поволжье, замечают в «Рексофт Консалтинге». Более реальной цифрой сейчас аналитики называют урожай в 18,5–19,5 млн тонн. Это рост на 6–11% год к году.