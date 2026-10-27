Атака дронов не изменила график работы общественного транспорта в Ростове

Как ранее писал «Ъ-Ростов», обломки БПЛА упали на территорию одного из филиалов «Ростовпассажиртранса»: пострадали кровля и остекление здания техобслуживания, а также остекление 21 автобуса. Позднее глава города уточнил расклад по новому парку: из 90 свежих машин повреждения получили пять. Люди не пострадали — обошлось без жертв среди работников предприятия.