НИУ ВШЭ оценил затраты на исследования и разработки в России в 2025 году
Общий объем внутренних затрат на исследования и разработки в России, по оценкам Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в 2025 году составил 2,145 трлн руб., или 1% ВВП. Показатель включает в себя данные о выполнении работ крупными, средними, малыми научными организациями и — впервые — микропредприятиями. На крупные и средние организации пришлось 2 трлн руб., на малые (с учетом микропредприятий) — 114,8 млрд руб. В два предыдущих года затраты по отношению к ВВП были меньше — 0,96% в 2024-м и 0,97% в 2023-м.
По объему внутренних затрат на науку в расчете по паритету покупательной способности ($72,4 млрд) Россия заняла девятое место в мире и уже 15 лет входит в первую десятку стран по этому показателю. На первом месте расположился Китай ($1,04 трлн), на втором — США ($1 трлн), замыкает тройку лидеров Япония ($233,8 млрд).
В разрезе источников финансирования науки традиционно преобладает доля государства. Так, в 2025 году (включая затраты микропредприятий) на государственный сектор пришлось 63,4% от общего объема затрат, или 1,4 трлн руб., а на предпринимательский — 33,4%, или 717,2 млрд руб. Прочие средства составили 3,2%.