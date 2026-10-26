Рынок страхования ответственности руководителей может вырасти до 4,2 млрд рублей
Рынок страхования ответственности директоров (D&O) начал восстанавливаться после падения в прошлом году. Из оценки страхового брокера Remind, предоставленной “Ъ”, следует, что по итогам 2026 года объем рынка страхования ответственности увеличится на 8–10% относительно прошлого года и достигнет 4,2 млрд руб. В 2025 году рынок впервые за пять лет показал снижение на 30%.
Вместе с тем число договоров останется на том же уровне — 957, а тарифы продолжат снижаться и составят 0,48–0,5%, что на 5–7% меньше показателей 2025 года. Стоимость полиса, по оценке Remind, снижается последние пять лет в связи с высокой конкуренцией и низкой убыточностью. На рынке работает почти два десятка страховых компаний, в том числе такие крупные, как «АльфаСтрахование», ВСК, «Ингосстрах», «Росгосстрах», «Сбербанк Страхование», «Согаз». На них приходится примерно 84% собранной премии и 70% договоров. В настоящее время убыточность сегмента оценивается всего в 5%.
Дальнейший рост может быть обеспечен увеличением числа новых страхователей, в том числе из Китая, считают участники рынка.