Рынок страхования ответственности руководителей может вырасти до 4,2 млрд рублей

Вместе с тем число договоров останется на том же уровне — 957, а тарифы продолжат снижаться и составят 0,48–0,5%, что на 5–7% меньше показателей 2025 года. Стоимость полиса, по оценке Remind, снижается последние пять лет в связи с высокой конкуренцией и низкой убыточностью. На рынке работает почти два десятка страховых компаний, в том числе такие крупные, как «АльфаСтрахование», ВСК, «Ингосстрах», «Росгосстрах», «Сбербанк Страхование», «Согаз». На них приходится примерно 84% собранной премии и 70% договоров. В настоящее время убыточность сегмента оценивается всего в 5%.