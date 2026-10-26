Объекты ЖКХ в малых городах можно будет арендовать без торгов
Минстрой нашел способ решить проблему привлечения концессионеров в жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) малых и средних городов. Согласно подготовленному им законопроекту, госкомпании, теплоснабжающие или гарантирующие организации, а также фактические эксплуатанты коммунальных сетей смогут получать их в аренду без торгов. Взамен они будут обязаны инвестировать в модернизацию такой инфраструктуры. Эксперты считают законопроект шагом к отказу от фиктивных концессионных торгов, но предупреждают, что для обновления изношенных сетей требуются также дополнительная господдержка, укрупнение операторов и гарантии окупаемости тарифов.
Системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в малых и средних городах можно будет взять в аренду без проведения конкурсных процедур на срок от пяти до семи лет. Законопроект об этом подготовил Минстрой. Механизм предложено распространить на населенные пункты с численностью жителей до 20 тыс. человек. Он же будет действовать в городах с населением от 20 тыс. до 200 тыс. человек, в которых положенные в таких случаях конкурсы на заключение концессионных соглашений объявлялись, но не состоялись из-за отсутствия заявок.
Как пояснили “Ъ” в Минстрое, изменения направлены на «совершенствование процессов управления коммунальными объектами, повышение инвестиционной привлекательности аренды коммунальной инфраструктуры и бесперебойное оказание коммунальных услуг в малых и средних населенных пунктах».
В министерстве рассчитывают, что арендаторами станут компании со стопроцентным государственным или муниципальным участием, единые теплоснабжающие и гарантирующие организации, а также организации, уже фактически управляющие сетями.