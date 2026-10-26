Над Черным морем и несколькими регионами РФ сбили 37 БПЛА

Согласно информации министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 26 октября. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря.