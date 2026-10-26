В Сириусе расходы бюджета за пять лет выросли более чем в пять раз

В данный момент в Сириусе действуют шесть государственных программ, на которые направляется 88% бюджета. За прошедшие три года финансирование научно-технологического развития федеральной территории увеличилось в шесть раз, до 6,6 млрд руб. Более 84% этой суммы — расходы на фундаментальные исследования.