«Автомобилист» одержал третью победу подряд, обыграв «Барыс»
Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев.
В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Максим Тарасов (13-я минута), Даниэль Спронг (15-я), Роман Горбунов (22-я) и Джордан Гросс (47-я). У «Барыса» единственный гол на 40-й минуте забил Джейк Масси.
«Автомобилист» одержал третью победу подряд. Ранее екатеринбургская команда обыграла в гостях петербургский СКА со счетом 3:1, а на домашнем льду победила московский ЦСКА — 5:1.
После 19 матчей «Автомобилист» набрал 20 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции. «Барыс», набрав 21 очко, располагается на пятой строчке.
Следующий матч «Автомобилист» проведет дома 29 октября против нижегородского «Торпедо».