На Кубани просроченная задолженность по зарплате в строительстве достигла 605 млн рублей

Просроченная задолженность по заработной плате в организациях Краснодарского края, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец сентября 2026 года составила 609 млн руб. Долги перед работниками имели организации, в которых трудились 1 614 человек. Основная часть задолженности приходится на строительную отрасль — 605 млн руб., или 99,3% от общей суммы, следует из данных Краснодарстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».