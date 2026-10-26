На Кубани просроченная задолженность по зарплате в строительстве достигла 605 млн рублей
Просроченная задолженность по заработной плате в организациях Краснодарского края, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец сентября 2026 года составила 609 млн руб. Долги перед работниками имели организации, в которых трудились 1 614 человек. Основная часть задолженности приходится на строительную отрасль — 605 млн руб., или 99,3% от общей суммы, следует из данных Краснодарстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».
В строительстве зарплатные долги на конец сентября составляли 604,97 млн руб. Перед работниками были обязаны рассчитаться организации, где числилось 1 538 человек. Средняя сумма просроченной задолженности в расчете на одного работника достигла 393,3 тыс. руб.
На втором месте по объему задолженности оказались организации оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов. На них пришлось 3,88 млн руб. долга перед 72 работниками. В среднем на одного человека приходилось 53,9 тыс. руб. просроченной зарплаты.
В обрабатывающих производствах задолженность составила 133 тыс. руб. Ее имели организации, где работали четыре человека. В расчете на одного работника сумма долга достигла 33,25 тыс. руб.
Согласно данным Краснодарстата, вся просроченная задолженность по заработной плате — 609 млн руб. — возникла из-за отсутствия у работодателей собственных средств. Долгов, образовавшихся вследствие несвоевременного получения денег из бюджетов, в обследованных организациях не зафиксировано.
Статистика учитывает организации по обследуемым видам экономической деятельности, за исключением субъектов малого предпринимательства. Данные приведены по состоянию на конец сентября 2026 года.