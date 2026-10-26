В Екатеринбурге тушат пожар в одном из зданий «Городка чекистов»

«В 20:24 поступило сообщение о пожаре на проспекте Ленина, на месте работают 8 единиц техники и 18 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало, до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировался 1 человек»,— сообщили в МЧС.