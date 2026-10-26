В Екатеринбурге тушат пожар в одном из зданий «Городка чекистов»
В Екатеринбурге вечером 26 октября произошел пожар в доме на проспекте Ленина, 69/12, входящем в комплекс «Городок чекистов». Огонь охватил кровлю здания, сообщили в МЧС Свердловской области.
«В 20:24 поступило сообщение о пожаре на проспекте Ленина, на месте работают 8 единиц техники и 18 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало, до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировался 1 человек»,— сообщили в МЧС.
«Городок чекистов» — комплекс зданий в стиле конструктивизма, построенный в 1929–1936 годах для молодых сотрудников НКВД. Он расположен в центре Екатеринбурга вдоль проспекта Ленина и входит в реестр объектов культурного наследия федерального значения.