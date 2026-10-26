Учитель забыл про гуманизм
В Петербурге ищут подозреваемого в двойном убийстве
В Санкт-Петербурге произошло двойное убийство пожилой местной жительницы и малолетнего ребенка, тело которого было найдено в морозильной камере. Мать мальчика получила ранения и была госпитализирована. Правоохранительные органы разыскивают преподавателя физкультуры, который, предположительно, является отцом погибшего малыша и, по версии следствия, жестоко расправился с ним и его бабушкой, а также покусился на жизнь сожительницы.
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье убийство двух лиц, в том числе малолетнего; покушение на убийство двух и более лиц (пп. «а», «в» ч. 2 ст.105 и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). На текущий момент известно, что ночью 26 октября в квартире жилого дома в Красносельском районе города с признаками насильственной смерти были обнаружены тела пожилой женщины и ребенка. Рядом с домом на улице также была обнаружена мать мальчика по имени Анастасия с «телесными повреждениями криминального характера», которая была госпитализирована, сейчас с ней работают медики.
В СКР уточнили, что следователем и криминалистами был проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе для установления точной причины смерти погибших. «Допрашиваются свидетели, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего»,— пояснили в ведомстве.
Там добавили, что во взаимодействии с полицией принимаются меры к установлению причастного к преступлениям лица и его местонахождения.
Как сообщили «Ъ Северо-Запад» источники в правоохранительных органах, погибшую зовут Алла П., подозреваемым является 40-летний Дмитрий Н. Известно, что в 2016 году он окончил магистерскую программу по направлению подготовки высококвалифицированных спортсменов в плавании в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта, а также имеет высшую квалификационную категорию по должности «учитель».
Кроме того, в марте 2023-го на платформе «Инфоурок» подозреваемый прошел профессиональную переподготовку по специальности «учитель математики», является автором нескольких работ по физкультуре. В прессе появилась информация, что подозреваемый ранее принимал участие в специальной военной операции. Перед тем как совершить двойное убийство, он оставил записку, в которой усомнился в своем отцовстве в отношении убитого мальчика, пишет интернет-издание «Фонтанка».
Прокуратура Красносельского района поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства пожилой женщины и ребенка, сообщила пресс-служба надзорного органа.