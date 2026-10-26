Учитель забыл про гуманизм

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье убийство двух лиц, в том числе малолетнего; покушение на убийство двух и более лиц (пп. «а», «в» ч. 2 ст.105 и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). На текущий момент известно, что ночью 26 октября в квартире жилого дома в Красносельском районе города с признаками насильственной смерти были обнаружены тела пожилой женщины и ребенка. Рядом с домом на улице также была обнаружена мать мальчика по имени Анастасия с «телесными повреждениями криминального характера», которая была госпитализирована, сейчас с ней работают медики.