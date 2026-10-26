ФНС взыскивает 34 млн руб. с руководства обанкротившегося «Инертграда» в Сириусе
Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о привлечении к субсидиарной ответственности пяти физических лиц, контролировавших компанию «Инертград». Общая сумма требований к каждому из ответчиков составляет 34,1 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
В качестве ответчиков выступают Владимир Тхагушев, Евгений Гринцов, Виталий Гуряев, Максим Дрожжин и Олеся Ткаченко. Согласно материалам дела, все они привлекаются к субсидиарной ответственности по обязательствам оптовой компании «Инертград», зарегистрированной в поселке Сириус.
Предварительное судебное заседание по существу требований назначено на 3 декабря 2026 года. В рамках подготовки к процессу суд обязал Межрайонную ИФНС № 16 по Краснодарскому краю предоставить выписки из ЕГРЮЛ с паспортными данными ответчиков и материалы регистрационного дела компании. Инспекции ФНС по федеральной территории «Сириус» предписано подготовить справку об открытых и закрытых счетах «Инертграда» с 2020 года, а также бухгалтерскую отчетность и данные о движении денежных средств за тот же период.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Интерград» зарегистрировано в 2016 году в птг. Сириус. Основной вид деятельности — Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Уставный капитал компании составляет 100 тысяч рублей. Учредители — Владимир Тхагушев и Евгений Гринцов. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
В соответствии с определением суда, кредиторы должника, чьи требования подтверждены судебными актами, вправе присоединиться к заявлению налоговой службы. Суд также предложил сторонам принять меры для заключения мирового соглашения.