ФНС взыскивает 34 млн руб. с руководства обанкротившегося «Инертграда» в Сириусе

Предварительное судебное заседание по существу требований назначено на 3 декабря 2026 года. В рамках подготовки к процессу суд обязал Межрайонную ИФНС № 16 по Краснодарскому краю предоставить выписки из ЕГРЮЛ с паспортными данными ответчиков и материалы регистрационного дела компании. Инспекции ФНС по федеральной территории «Сириус» предписано подготовить справку об открытых и закрытых счетах «Инертграда» с 2020 года, а также бухгалтерскую отчетность и данные о движении денежных средств за тот же период.