Новая подсветка на пешеходном мосту Оренбурга погасла после возгорания проводки
Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС
В Оренбурге под пешеходным мостом через Урал загорелась проводка, из-за чего пропала его новая подсветка. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.
Об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях вечером в понедельник, 26 октября. Огонь потушили спасатели из ПСЧ №2. Причины пожара уточняются.
Цветная подсветка у моста «Европа-Азия» появилась в августе 2026 года. Как писал «Ъ-Волга», летом для ее установки мэрия Оренбурга опубликовала тендер с начальной стоимостью контракта 15 млн руб.
Обновленный мост горожанам представили в конце августа, ко Дню города. На нем появились 506 светильников и около 700 метров гибкого неона. Несущие конструкции и колонны начала подчеркивать RGBW-подсветка, а тротуар и ванты — функциональное освещение.