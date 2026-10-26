Спецзаказ на дефолт

В апреле и мае 2026 года ГВСУ №14 подало к «Спецтехнологиям» два иска в Арбитражный суд Москвы на 111,5 млн руб. о ненадлежащем исполнении договоров строительного подряда. Детали дела пока не раскрываются. Слушания продолжатся 11 и 17 ноября. В январе этого года тот же суд с компании 1,16 млрд руб. в пользу ГВСУ №14. Предприятие требовало вернуть 545 млн руб. аванса, который перечислило по договору от 30 июля 2020 года на строительные работы стоимостью 748,3 млн руб., и 629,6 млн руб. процентов за пользование авансом как коммерческим кредитом. Заказчик отказался от договора 12 сентября 2024 года, потому что работы не были выполнены. Ни возврата аванса, ни ответа на претензию не последовало. «Спецтехнологии» указывали, что акты о выполненных работах нельзя составить без согласованных смет, а сметы еще находятся на согласовании. Суд частично принял эти доводы. В результате к возврату определено 531,4 млн руб. аванса. Проценты суд взыскал в заявленном размере.