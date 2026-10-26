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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Средняя Волга

Спецзаказ на дефолт

Прописанный в Астрахани московский застройщик банкротится на 7 млрд рублей
Суд в Астрахани признал несостоятельным застройщика «Спецтехнологии» с долгами в 7,4 млрд руб. Конкурсное производство открыто до апреля 2027 года. Банкротство компании началось по иску хабаровского ООО «Техстрой», взыскавшего с нее 17,9 млн руб. Дополнительно в реестр включены 12 требований на 7,43 млрд руб., крупнейшее — от главного военно-строительного управления № 14 из Москвы на 2,3 млрд руб. Сама компания в 2023 году сменила столичную прописку на астраханскую, а в марте 2026-го запись об адресе признали недостоверной.
Основанная в Москве компания зарегистрировалась в Астрахани в 2023 году, но, по данным налоговой, там не работала

Основанная в Москве компания зарегистрировалась в Астрахани в 2023 году, но, по данным налоговой, там не работала

Арбитражный суд Астраханской области признал банкротом ООО «Спецтехнологии». По данным ЕФРСБ, долги компании составляют 7,4 млрд руб. Балансовая стоимость ее имущества на 31 декабря 2024 года была чуть больше 8 млрд руб. По результатам анализа финансового состояния восстановить платежеспособность компании невозможно.

ООО «Спецтехнологии» основано в Москве в 2012 году, в декабре 2023-го компания изменила юридический адрес на Астрахань. Фирма специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Единственный владелец застройщика Илья Лазуткин. В прошлом он учреждал еще пять организаций в Москве, в том числе в области строительства, и одну в Амурской области. Из них четыре компании числятся ликвидированными. Последнюю финансовую отчетность застройщик представил в 2024 году: выручка составила 2,1 млрд руб., а чистая прибыль 1,1 млн руб. Компания получила 17 госконтрактов на 574 млн руб., основным заказчиком была прокуратура Приморского края (13 проектов). В апреле 2026 года «Спецтехнологии» попали в реестр недобросовестных поставщиков сроком до февраля 2028 года. В отношении юрлица открыто 70 исполнительных производств на 55 млн руб. Задолженность перед налоговой по состоянию на 1 сентября 2026 года составила 65 млн руб.

Сообщений о намерении обратиться в суд, чтобы признать «Спецтехнологии» несостоятельными, было три с 2020 года. До суда дошло только два дела. Первое — в ноябре 2024 года с требованиями кредитора, индивидуального предпринимателя Александра Шишкина (ему принадлежит 50% доли ООО «Техстрой»), на 26,1 млн руб. Эту сумму суды Хабаровского и Приморского краев взыскали с «Спецтехнологий» в пользу господина Шишкина еще в январе и феврале 2022 года. В начале ноября 2024 года астраханские приставы возбудили по этим решениям исполнительные производства. «Спецтехнологии» возражали против банкротства и заявили, что в декабре погасили долг через приставов. 9 января 2025 года суд отказался вводить наблюдение и прекратил дело. На день заседания долга уже не было, а других заявлений о банкротстве не поступало.
Другое заявление о банкротстве поступило в суд осенью прошлого года. Истцом выступило хабаровское ООО «Техстрой», которое ранее уже взыскивало с астраханской компании 17,9 млн руб. по договору от 2022 года на предоставление спецтехники для строительства. Кредитор заявил требования в размере 17,9 млн руб. Позднее к иску присоединились другие компании, в реестр включены 12 требований на 7,43 млрд руб.

Зарегистрированное в 2021 году в Хабаровске ООО «Техстрой» занимается автомобильным грузовым транспортом. Как дополнительные указаны ОКВЭД ремонт машин, аренда и лизинг грузовых транспортных средств, разборка и снос зданий, расчистка строительных территорий, оптовая торговля металлами и другие. 2025 год фирма завершила с выручкой в 110 млн руб. и заработком в 4,2 млн руб. Директором «Техстроя» является Михаил Дьяченко, он же один из владельцев. Вторым указан Александр Шишкин. У организации нет госконтрактов, ранее она выиграла суд у ООО «СЗ «Сибстрой» из Благовещенска, связанный с поставкой вагончиков на сумму 3,8 млн руб.

Во время разбирательства один из кредиторов — ППК «Военно-строительная компания» (173,4 млн руб.) — выступил против рассмотрения спора в Астрахани и настаивал на передаче дела в Москву. По версии представителей ВСК, «Спецтехнологии» могли сменить столичный адрес на астраханский формально, чтобы осложнить взыскание НДС на 50,9 млн и 93,6 млн руб., пени 26,7 млн руб., доначисленных московской инспекцией в 2022 и 2023 годах соответственно. Также в суде отметили, что кредиторы застройщика находятся в Москве, а сами представители «Спецтехнологий» участвуют в слушаниях по видеосвязи. По мнению ВСК, суд должен был установить, где на самом деле работает компания.
В феврале 2026 года налоговики осмотрели офис «Спецтехнологий» на ул. Красного Знамени,16А в Астрахани. Кабинет был закрыт, охранник сказал, что представители компании давно не появляются. В марте в ЕГРЮЛ внесли отметку о недостоверности адреса. Собственник помещения, ООО «АстраСтрой», подтвердил, что сдавал его должнику по договору от 1 августа 2025 года до 30 июня 2026-го.
11 июня астраханский суд отказал в передаче дела, признал заявление «Техстроя» обоснованным и ввел наблюдение. ППК «Военно-строительная компания» обжаловала отказ в передаче дела в арбитраж Москвы. Однако в июле решение первой инстанции было оставлено в силе. Довод про московских кредиторов суд отклонил, поскольку в деле участвуют преимущественно дальневосточные компании и ФНС Башкортостана. По данным ЕФРСБ, среди крупных кредиторов также числится московское ФГУП «Главное военно-строительное управление №14» с требованиями 2,3 млрд руб.

В апреле и мае 2026 года ГВСУ №14 подало к «Спецтехнологиям» два иска в Арбитражный суд Москвы на 111,5 млн руб. о ненадлежащем исполнении договоров строительного подряда. Детали дела пока не раскрываются. Слушания продолжатся 11 и 17 ноября. В январе этого года тот же суд с компании 1,16 млрд руб. в пользу ГВСУ №14. Предприятие требовало вернуть 545 млн руб. аванса, который перечислило по договору от 30 июля 2020 года на строительные работы стоимостью 748,3 млн руб., и 629,6 млн руб. процентов за пользование авансом как коммерческим кредитом. Заказчик отказался от договора 12 сентября 2024 года, потому что работы не были выполнены. Ни возврата аванса, ни ответа на претензию не последовало. «Спецтехнологии» указывали, что акты о выполненных работах нельзя составить без согласованных смет, а сметы еще находятся на согласовании. Суд частично принял эти доводы. В результате к возврату определено 531,4 млн руб. аванса. Проценты суд взыскал в заявленном размере.

В октябре этого года суд открыл конкурсное производство на шесть месяцев, до 8 апреля 2027 года. Управляющим назначили Ивана Силецкого. Из проведенного им ранее финансового анализа следует, что коэффициент текущей ликвидности не превышал 0,465, а кредиторская задолженность на конец 2024 года составляла 96,5% баланса. Запасы и дебиторская задолженность, на которые приходится 92,6% активов, не подтверждены ни инвентаризацией, ни документами.
В начале месяца ППК «Военно-строительная компания» и заместитель военного прокурора Восточного военного округа подали иск к «Спецтехнологиям» на 650 млн руб. в Арбитражный суд Хабаровского края. Иск касается ненадлежащего исполнения договора поставки продукции для федеральных государственных нужд. Первое слушание назначено на 23 ноября.
Нина Шевченко