Спецзаказ на дефолт
ООО «Спецтехнологии» основано в Москве в 2012 году, в декабре 2023-го компания изменила юридический адрес на Астрахань. Фирма специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Единственный владелец застройщика Илья Лазуткин. В прошлом он учреждал еще пять организаций в Москве, в том числе в области строительства, и одну в Амурской области. Из них четыре компании числятся ликвидированными. Последнюю финансовую отчетность застройщик представил в 2024 году: выручка составила 2,1 млрд руб., а чистая прибыль 1,1 млн руб. Компания получила 17 госконтрактов на 574 млн руб., основным заказчиком была прокуратура Приморского края (13 проектов). В апреле 2026 года «Спецтехнологии» попали в реестр недобросовестных поставщиков сроком до февраля 2028 года. В отношении юрлица открыто 70 исполнительных производств на 55 млн руб. Задолженность перед налоговой по состоянию на 1 сентября 2026 года составила 65 млн руб.
Зарегистрированное в 2021 году в Хабаровске ООО «Техстрой» занимается автомобильным грузовым транспортом. Как дополнительные указаны ОКВЭД ремонт машин, аренда и лизинг грузовых транспортных средств, разборка и снос зданий, расчистка строительных территорий, оптовая торговля металлами и другие. 2025 год фирма завершила с выручкой в 110 млн руб. и заработком в 4,2 млн руб. Директором «Техстроя» является Михаил Дьяченко, он же один из владельцев. Вторым указан Александр Шишкин. У организации нет госконтрактов, ранее она выиграла суд у ООО «СЗ «Сибстрой» из Благовещенска, связанный с поставкой вагончиков на сумму 3,8 млн руб.
В апреле и мае 2026 года ГВСУ №14 подало к «Спецтехнологиям» два иска в Арбитражный суд Москвы на 111,5 млн руб. о ненадлежащем исполнении договоров строительного подряда. Детали дела пока не раскрываются. Слушания продолжатся 11 и 17 ноября. В январе этого года тот же суд с компании 1,16 млрд руб. в пользу ГВСУ №14. Предприятие требовало вернуть 545 млн руб. аванса, который перечислило по договору от 30 июля 2020 года на строительные работы стоимостью 748,3 млн руб., и 629,6 млн руб. процентов за пользование авансом как коммерческим кредитом. Заказчик отказался от договора 12 сентября 2024 года, потому что работы не были выполнены. Ни возврата аванса, ни ответа на претензию не последовало. «Спецтехнологии» указывали, что акты о выполненных работах нельзя составить без согласованных смет, а сметы еще находятся на согласовании. Суд частично принял эти доводы. В результате к возврату определено 531,4 млн руб. аванса. Проценты суд взыскал в заявленном размере.