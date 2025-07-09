«Спецтехнология» долга

Астраханский застройщик ООО «Спецтехнологии» должен выплатить хабаровскому поставщику ООО «Техстрой» 12,1 млн руб. задолженности за спецтехнику и 5,7 млн руб. неустойки. Решение принял Арбитражный суд Хабаровского края, и его подтвердила апелляция. Юристы считают, что шансы астраханской фирмы оспорить размер пени в кассационной инстанции минимальны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Застройщик из Астрахани выплатит долг за аренду спецтехники

Фото: Мария Владыко Застройщик из Астрахани выплатит долг за аренду спецтехники

Фото: Мария Владыко

Шестой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с застройщика ООО «Спецтехнологии» из Астрахани 17,9 млн руб. Из акта суда следует, что в ноябре 2022 года между фирмой и ООО «Техстрой» из Хабаровска был заключен договор на предоставление спецтехники для строительства. «Спецтехнологии» использовали ее несколько месяцев и остались должны в общей сумме 17,9 млн руб., но оплатили лишь 5,7 млн руб. «Техстрой» направил претензию с требованием оплатить услуги, но этого не произошло.

В декабре 2024 года ООО «Техстрой» подало иск к астраханской фирме о взыскании 12,1 млн руб. задолженности и 17,3 млн руб. пени (0,3% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки – 109,5% годовых). Ответчик — «Спецтехнологии» — подтвердил, что действительно получал спецтехнику от истца, не стал оспаривать факт задолженности, но заявил ходатайство о снижении неустойки до двукратной ставки ЦБ РФ (10-20%).

Зарегистрированное в 2021 году в Хабаровске ООО «Техстрой» занимается автомобильным грузовым транспортом. Как дополнительные указаны ОКВЭД ремонт машин, аренда и лизинг грузовых транспортных средств, разборка и снос зданий, расчистка строительных территорий, оптовая торговля металлами и другие. 2024 год фирма закончила с выручкой в 605,9 млн руб., снизившейся на 2 млрд руб. по сравнению с 2023 годом (2,2 млрд руб.) Директором «Техстроя» является Михаил Дьяченко, он же один из владельцев. Вторым указан Александр Шишкин. У организации нет госконтрактов, ранее она выиграла суд у ООО «СЗ «Сибстрой» из Благовещенска, связанный с поставкой вагончиков на сумму 3,8 млн руб.

Арбитражный суд Хабаровского края в итоге частично удовлетворил требования «Техстроя», постановив взыскать с ООО «Спецтехнологии» 12,1 млн руб. задолженности, а размер неустойки снизил до 5,7 млн руб. (0,1%).

Астраханская фирма обратилась с апелляцией в Шестой арбитражный апелляционный суд, расположенный в Хабаровске, указывая на незначительное снижение размера неустойки, который оказался равен половине суммы основного долга. «Спецтехнологии» просили взыскать неустойку, исходя из двукратной учетной ставки Банка России — 4,6 млн руб.

Однако суд удовлетворять жалобу не стал, поскольку первая инстанция ранее и так снизила неустойку до 0,1% за каждый день. Таким образом, оснований для дальнейшего снижения не имелось, пришел к выводу Шестой арбитражный апелляционный суд.

Руководитель практики разрешения споров K&P.Group Дина Шибзухова пояснила, что, снижая размер договорной неустойки с 0,3% до 0,1%, суд руководствовался рядом принципов, основанных на ст. 333 ГК РФ и практике ВС РФ. По словам юриста, неустойка имеет «компенсационную природу», то есть снижение не должно освобождать должника от ответственности, но и не должно превращаться в инструмент обогащения кредитора. «Размер 0,1% соответствует сложившейся судебной практике для коммерческих споров», — считает госпожа Шибзухова.

Также эксперт отметила, что для коммерческих организаций уменьшение договорной неустойки допустимо только в исключительных случаях. «Суд счел снижение до 0,1% достаточным, поскольку 0,1% является стандартным размером в арбитражной практике, а двукратная ставка ЦБ применяется лишь при экстраординарных обстоятельствах, доказательств наличия которых ответчик не представил», — объяснила она.

ООО «Спецтехнологии» зарегистрировано в Астрахани в 2012 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Выручка за 2024 год составила 2,1 млрд руб., увеличившись на 1 млрд руб. Гендиректор Евгений Гуров, единственный владелец Илья Лазуткин. ООО также является ответчиком по делу АО «Дальневосточная генерирующая компания» о взыскании 1,9 млн руб. задолженности, судится с ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам». Ранее общество выигрывало госконтракты на капремонт здания прокуратуры Приморского края во Владивостоке, ремонт помещений в здании Дальневосточного юридического института, капремонт санатория работников органов прокуратуры в Ялте.

В ООО «Спецтехнологии» «Ъ — Средняя Волга» сообщили, что пока не знают, будут ли обращаться с кассационной жалобой на решение в Арбитражный суд Дальневосточного округа.

По мнению госпожи Шибзуховой, апелляционный суд отклонил жалобу ООО «Спецтехнологии», поскольку компания не предоставила новых доказательств, способных опровергнуть выводы суда первой инстанции. Эксперт отметила, что перспективы пересмотра дела в кассационной инстанции минимальны. «Судами первой и апелляционной инстанций не допущено нарушений норм материального права – суд первой инстанции применил ст. 333 ГК РФ в соответствии с разъяснениями ВС РФ. Также из судебных актов следует, что нижестоящими инстанциями не было допущено нарушений процессуального права, поскольку ответчик не оспаривал факт нарушения своих обязательств и, заявляя ходатайство о снижении неустойки до двукратной ставки ЦБ РФ, не мотивировал наличие оснований для применения таких исключительных правил в данной ситуации. Полномочия суда кассационной инстанции при проверке применения ст. 333 ГК РФ о снижении неустойки строго ограничены. Оценка соразмерности неустойки — прерогатива судов первой и апелляционной инстанций», — пояснила эксперт.

Ольга Симонова