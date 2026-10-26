Финансирование медицины в Дагестане вырастет на 14,2% в 2027 году

На заседании кабинета министров региона был представлен проект закона о республиканском бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Согласно докладу временно исполняющего обязанности министра финансов Заура Имранова, документ сформирован для первого чтения без окончательных данных по федеральным дотациям, которые уточнят ко второму чтению.