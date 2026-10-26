Финансирование медицины в Дагестане вырастет на 14,2% в 2027 году
Правительство Республики Дагестан рассмотрело параметры региональной казны на 2027 год, предусмотрев существенное увеличение финансирования социального блока, в частности образования и здравоохранения, сообщила пресс-служба кабмина РД.
На заседании кабинета министров региона был представлен проект закона о республиканском бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Согласно докладу временно исполняющего обязанности министра финансов Заура Имранова, документ сформирован для первого чтения без окончательных данных по федеральным дотациям, которые уточнят ко второму чтению.
Базовые цифры главного финансового документа на 2027 год зафиксированы на уровне 225,7 млрд руб. по доходам и 228,1 млрд руб. по расходам.
Исполняющий обязанности премьер-министра Магомед Рамазанов подчеркнул, что ключевым вектором бюджетной политики остается поддержка социальной отрасли. Наибольший объем средств планируется направить в систему образования — 79,5 млрд руб., что составляет 35% от общего объема затрат. По сравнению с 2026 годом ассигнования на эти цели возрастут на 10,3%.
Финансирование социальной политики предусмотрено в размере 43,7 млрд руб., что на 7,9% выше показателей будущего года. Из этой суммы 27,3 млрд руб. предназначено для социального обеспечения граждан. В структуре этих расходов 23,1 млрд руб. заложат на обязательное медицинское страхование неработающих жителей республики.
Затраты на здравоохранение запланированы в объеме 14,2 млрд руб., продемонстрировав рост относительно 2026 года на 14,2%. Отдельной строкой в бюджете сохранены расходы на бесплатные лекарства для льготных категорий населения в сумме 3,1 млрд руб.