В Орловской области обобщат проблемы с выдачей удостоверений ветеранам СВО
Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил региональному филиалу фонда «Защитники Отечества» обобщить сведения о проблемах с получением удостоверений ветеранов боевых действий и передать их прокуратуре. Вопрос обсуждался на оперативном совещании 26 октября. Одной из причин задержек глава региона назвал сложности с получением документов из воинских частей.
Руководитель филиала фонда Ольга Анисимова подтвердила, что часть вернувшихся участников СВО еще не получила удостоверения. По ее словам, таких случаев «не очень много»: они связаны с документами либо с тем, что удостоверение еще находится в работе. Фонд взаимодействует по этим обращениям с областной и военной прокуратурой. Число ожидающих выдачи документов и сроки ожидания на совещании не назвали.
Господин Клычков отметил, что поддержка требуется и при взаимодействии с подразделениями, находящимися в зоне СВО. Он предложил обобщить практику за все годы работы филиала, чтобы оценить масштаб проблемы и при необходимости совместно с Генпрокуратурой выстроить новый алгоритм взаимодействия.
Отдельно губернатор призвал готовить систему социальной поддержки к увеличению числа возвращающихся участников СВО. По данным госпожи Анисимовой, в филиале работают 29 социальных координаторов, еще четыре кандидата подали документы для включения в кадровый резерв.
Одним из главных направлений адаптации господин Клычков назвал трудоустройство. Он предложил подключать образовательные организации к переобучению ветеранов, а профильным ведомствам — работать с предприятиями в муниципалитетах.
По словам госпожи Анисимовой, в 2026 году совместно с кадровым центром проведены шесть специализированных ярмарок вакансий. На базе филиала создан сектор по трудоустройству, обучению и переобучению.
Еще одним направлением поддержки стало открытие собственного дела. Фонд выдал 30 рекомендаций на заключение социальных контрактов — 23 уже заключены. Подготовить бизнес-планы ветеранам помогают специалисты центра «Мой бизнес». Общую сумму поддержки и направления предпринимательских проектов на совещании не раскрыли.