В Орловской области обобщат проблемы с выдачей удостоверений ветеранам СВО

Руководитель филиала фонда Ольга Анисимова подтвердила, что часть вернувшихся участников СВО еще не получила удостоверения. По ее словам, таких случаев «не очень много»: они связаны с документами либо с тем, что удостоверение еще находится в работе. Фонд взаимодействует по этим обращениям с областной и военной прокуратурой. Число ожидающих выдачи документов и сроки ожидания на совещании не назвали.