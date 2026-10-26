Верховный суд защитил семью экс-полицейского от выселения на Ямале

Не согласившись с решениями, мужчина обратился в Верховный суд РФ. В жалобе он указал, что уволился со службы 9 декабря 2021 года, тогда как новые требования к выслуге лет вступили в силу 30 декабря 2021 года. До этого для сохранения права на служебное жилье требовалось не менее 10 лет выслуги.