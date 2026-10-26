Верховный суд защитил семью экс-полицейского от выселения на Ямале
Верховный суд РФ защитил жилищные права многодетной семьи бывшего сотрудника МВД по ЯНАО Сергея Алейникова, которую пытались выселить из служебной квартиры после его выхода на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По данным суда, представители регионального правительства обратились в суд с иском о выселении семьи, указав, что после выхода Сергея Алейникова на пенсию договор найма жилья прекратил действие, а выслуга лет бывшего сотрудника не достигла установленного законодательством 25-летнего порога. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций поддержали требования властей.
Не согласившись с решениями, мужчина обратился в Верховный суд РФ. В жалобе он указал, что уволился со службы 9 декабря 2021 года, тогда как новые требования к выслуге лет вступили в силу 30 декабря 2021 года. До этого для сохранения права на служебное жилье требовалось не менее 10 лет выслуги.
Верховный суд РФ согласился с доводами заявителя и отменил решения нижестоящих судов. Суд указал, что нельзя выселять сотрудника, если на момент вступления в силу изменений законодательства он уже имел право на служебное жилье.