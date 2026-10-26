Ульяновская область заняла предпоследнее место в ПФО по доступности аренды жилья
Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» (входит в государственную медиагруппу «Россия сегодня», один из ведущих аналитических центров России) опубликовал в понедельник рейтинг регионов по доступности аренды жилья в 2026 году. Доступность аренды жилья рассчитывалась как доля семей (двое взрослых и двое детей), которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру, при этом 30% средств семейного дохода уходит на повседневные нужды.
Лидерами рейтинга ожидаемо, как и в прошлые годы, стали северные регионы. На первом месте — Ханты-Мансийский АО — Югра (77,5% семей), за ним следует Ямало-Ненецкий АО (77,4%), на третьем месте — Магаданская область (72,1%). На четвертой позиции — Татарстан (66,7%), с пятой по восьмую позиции занимают Сахалин, Ненецкий АО, Мурманская область и Чукотский АО.
Оренбургская область занимает 26-е место (57,5%), Самарская область — 26-е место (55,9%), Ульяновская область — 54-е место (49,0).
Из регионов ПФО по доступности аренды лидирует Татарстан, на втором месте — Пермский край (61,8%), на третьем — Удмуртия (61,6%). Оренбургская область занимает пятое место, Самарская — восьмое, Ульяновская — предпоследнее, 13-е место. При этом по уровню семейных доходов, необходимых для оплаты аренды такого жилья и повседневных расходов (который зависит от средней стоимости аренды, а также стоимости в регионе товаров и услуг), лидером среди регионов ПФО с самым низким требуемым уровнем является Мордовия (92,8 тыс. руб.), на втором месте Пензенская область (96 тыс. руб.), на третьем — Чувашия (00 тыс. руб.). Оренбургская область по этому показателю в ПФО на пятом месте (102,2 тыс. руб.), Ульяновская — на 10-м месте (105,3 тыс. руб.), в Самарской области самый высокий в ПФО необходимый уровень доходов семьи для аренды жилья (109,3 тыс. руб.).