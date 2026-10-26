Ульяновская область заняла предпоследнее место в ПФО по доступности аренды жилья

Из регионов ПФО по доступности аренды лидирует Татарстан, на втором месте — Пермский край (61,8%), на третьем — Удмуртия (61,6%). Оренбургская область занимает пятое место, Самарская — восьмое, Ульяновская — предпоследнее, 13-е место. При этом по уровню семейных доходов, необходимых для оплаты аренды такого жилья и повседневных расходов (который зависит от средней стоимости аренды, а также стоимости в регионе товаров и услуг), лидером среди регионов ПФО с самым низким требуемым уровнем является Мордовия (92,8 тыс. руб.), на втором месте Пензенская область (96 тыс. руб.), на третьем — Чувашия (00 тыс. руб.). Оренбургская область по этому показателю в ПФО на пятом месте (102,2 тыс. руб.), Ульяновская — на 10-м месте (105,3 тыс. руб.), в Самарской области самый высокий в ПФО необходимый уровень доходов семьи для аренды жилья (109,3 тыс. руб.).