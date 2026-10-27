НАФИ: 62% опрошенных россиян применяют ИИ практически во всех рабочих задачах
Аналитический центр НАФИ провел всероссийский онлайн-опрос 1,6 тыс. работающих россиян старше 18 лет. Согласно опросу, 62% респондентов используют нейросети для большинства или почти всех профессиональных задач. За последние полгода 73% стали чаще обращаться к ИИ в работе, а 66% делегируют ему больше задач, чем прежде.
Лидером по использованию стала «Алиса AI» — ее выбирают 80% опрошенных. Далее идут ChatGPT (67%), «ГигаЧат» (58%), DeepSeek (41%) и Gemini (33%). Среди тех, кто применяет несколько инструментов, 37% назвали «Алису AI» основной нейросетью. При этом 87% пользователей работают с двумя и более ассистентами, распределяя задачи по сложности.
ChatGPT чаще используют для работы с данными (39%) и кодом (29%), «Алиса AI» — для обучения (55%) и текстов (52%). «ГигаЧат» применяют для изображений (35%) и видео с аудио (28%). Среди пользователей ChatGPT 56% выделили способность сервиса работать с несколькими типами информации, а 52% — помогать с идеями; у «ГигаЧата» половина пользователей отметила скорость поиска информации.