НАФИ: 62% опрошенных россиян применяют ИИ практически во всех рабочих задачах

Аналитический центр НАФИ провел всероссийский онлайн-опрос 1,6 тыс. работающих россиян старше 18 лет. Согласно опросу, 62% респондентов используют нейросети для большинства или почти всех профессиональных задач. За последние полгода 73% стали чаще обращаться к ИИ в работе, а 66% делегируют ему больше задач, чем прежде.