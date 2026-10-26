В Хасавюрте в массовом ДТП погиб водитель Mercedes, двое ранены
В Хасавюрте при столкновении трех автомобилей погиб 32-летний водитель Mercedes-Benz. Еще два человека получили травмы. По предварительным данным МВД по Дагестану, авария произошла 26 октября около 15:00 на Бамматюртовском шоссе, сообщает Госавтоинспекция Республики Дагестан.
Водитель Mercedes, житель Хасавюртовского района, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris и Lada Granta. Hyundai управлял 70-летний житель Хасавюрта, Lada — 18-летний житель района. Водитель Mercedes умер на месте от полученных травм. Водителя Hyundai и его пассажира доставили в больницу. МВД не сообщило, получили ли травмы водитель и пассажиры Lada, а также сколько человек находилось в каждой машине.
Ведомство назвало предварительную причину аварии — выезд Mercedes на встречную полосу. Других обстоятельств, в том числе скорости движения машин, дорожных условий и возможных нарушений водителей, в сообщении нет. МВД также не сообщало о возбуждении уголовного дела или о результатах проверки. Поэтому считать установленными какие-либо дополнительные причины столкновения пока нельзя.
Всего, как уточнили в ведомства, с 19 по 25 октября 2026 года в Республике Дагестан к административной ответственности привлечены 685 водителей за выезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД.