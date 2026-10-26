В Хасавюрте в массовом ДТП погиб водитель Mercedes, двое ранены

Водитель Mercedes, житель Хасавюртовского района, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris и Lada Granta. Hyundai управлял 70-летний житель Хасавюрта, Lada — 18-летний житель района. Водитель Mercedes умер на месте от полученных травм. Водителя Hyundai и его пассажира доставили в больницу. МВД не сообщило, получили ли травмы водитель и пассажиры Lada, а также сколько человек находилось в каждой машине.