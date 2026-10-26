Самолеты из Москвы и СанктПетербурга задерживают прибытие в Волгоград
Волгоградский аэропорт изменил график приема и отправки бортов. Согласно онлайн-табло из штатного расписания выбились четыре рейса на московском и петербургском направлениях.
Прилет DP-517 «Победы» из Санкт-Петербурга перенесли с 20:10 на 21:20. Московский борт DP-6969 того же перевозчика опоздает на 1 час 15 минут — его посадка ожидается в 22:00.
Изменения, соответственно, затронули и обратные рейсы. Вылет DP-518 в Северную столицу подвинули с 20:40 на 21:30, а DP-6970 в Москву — с 21:15 на 22:15.