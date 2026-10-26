Губернатор Чибис отчитал муниципалов за наполнение песочницы с помощью ИИ

«Казалось бы, банальный вопрос, люди жаловались в Видяево — песочница на детской площадке в виде кораблика. Ну не надо песок насыпать искусственным интеллектом, коллеги. Ну не надо заниматься генерацией песка с использованием ИИ. Это стыдно и смешно. С одной стороны, «пятерка» муниципальной команде за использование современных технологий, с другой стороны — «двойка» за то, что вы пытаетесь нас обмануть. Вы же не нас обманываете, вы людей обманываете»,— сказал губернатор на оперативном совещании.