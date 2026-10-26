Губернатор Чибис отчитал муниципалов за наполнение песочницы с помощью ИИ
Но похвалил коллег за использование искусственного интеллекта в работе
Глава Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании 26 октября призвал коллег активнее использовать в своей работе искусственный интеллект, но только не для подготовки отчетов о проделанной работе. Поводом для разговора стал случай в поселке Видяево, где муниципалы с помощью ИИ отреагировали на жалобу жителей на незаполненную песочницу. «Генерацию песка» выявили в результате дополнительной проверки.
«Казалось бы, банальный вопрос, люди жаловались в Видяево — песочница на детской площадке в виде кораблика. Ну не надо песок насыпать искусственным интеллектом, коллеги. Ну не надо заниматься генерацией песка с использованием ИИ. Это стыдно и смешно. С одной стороны, «пятерка» муниципальной команде за использование современных технологий, с другой стороны — «двойка» за то, что вы пытаетесь нас обмануть. Вы же не нас обманываете, вы людей обманываете»,— сказал губернатор на оперативном совещании.
Отметим, в совещании по видеосвязи участвовала глава ЗАТО Видяево Ольга Патраманская. Когда глава региона упомянул ее муниципалитет, госпожа Патраманская начала покачивать головой в стороны. Вероятно, она не знала, как ее коллеги применяют новые технологии.
Губернатор добавил, что коллегам стоит выяснить, кто именно использовал ИИ для наполнения песочницы. Если человеку прибегнуть к искусственному интеллекту приказало руководство, то его надо поддержать и продвинуть по службе. В противном случае — наказать.
В правительстве Мурманской области поддерживают использование ИИ в работе чиновников, отметил господин Чибис. По его словам, это «сильно» ускоряет жизнь. Он добавил, что профильное ведомство займется дополнительным стимулированием внедрения этой технологии.