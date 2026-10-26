Экс-глава администрации Астрахани Радик Харисов покинул «Газпром межрегионгаз Астрахань»
Новым руководителем стал Павел Васев
Бывший глава администрации Астрахани Радик Харисов покинул пост руководителя ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань". Вместо него назначен Павел Васев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Необходимо наверстать отставание по газификации социальных объектов и активизировать подведение сетей к садоводческим товариществам. Отдельного внимания требует работа с задолженностью населения за потребленное топливо", — отметил на встрече с новым руководством компании глава региона Игорь Бабушкин. Уровень газификации области, по словам губернатора, составляет на данный момент 89%.
По данным из открытых источников, до перевода в Астрахань Павел Васев занимал руководящие финансово-экономические должности в компаниях группы в Тульской области. В разное время он работал заместителем генерального директора по экономике и финансам в АО "Тулагоргаз" и АО "Газпром газораспределение Тула".
Радик Харисов с июня 1997 года работал заместителем генерального директора по экономике ООО "Астраханьгазпром". В 2015 году стал министром промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области. В ноябре 2018 года депутаты городской думы избрали его на должность главы администрации. В феврале 2020 года господин Харисов покинул пост сити-менеджера и перешел на пост гендиректора в ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" и АО "Газпром газораспределение Астрахань".