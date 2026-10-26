Экс-глава администрации Астрахани Радик Харисов покинул «Газпром межрегионгаз Астрахань»

Радик Харисов с июня 1997 года работал заместителем генерального директора по экономике ООО "Астраханьгазпром". В 2015 году стал министром промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области. В ноябре 2018 года депутаты городской думы избрали его на должность главы администрации. В феврале 2020 года господин Харисов покинул пост сити-менеджера и перешел на пост гендиректора в ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" и АО "Газпром газораспределение Астрахань".