Бесплатные шахматные секции откроют во всех школах Саратовской области
В каждой школе Саратовской области появятся шахматные секции. О решении на постоянно действующем совещании кабмина объявил губернатор Роман Бусаргин, сообщила пресс-служба правительства.
Глава региона напомнил, что в субъекте прошел турнир по шахматам среди детей. В соревнованиях приняли участие 33 тыс. человек. «Учитывая востребованность и множество положительных отзывов, как от самих юных спортсменов, так и от их родителей и наставников, принято решение сделать турнир ежегодным»,— объявил господин Бусаргин.
Губернатор также сообщил, что «поздравить саратовских ребят» приезжал сенатор, международный гроссмейстер и чемпион мира по шахматам Сергей Карякин. С ним глава региона обсудил развитие спорта в Саратовской области. Господин Карякин пообещал «поддержать это направление», что, считает Роман Бусаргин, привлечет в шахматы еще больше детей.
Господин Бусаргин объявил о создании бесплатных шахматных секций в каждой школе Саратовской области. Губернатор поручил проработать вопрос министерствам спорта и образования. Секции могут открыть в следующем учебном году.