Бесплатные шахматные секции откроют во всех школах Саратовской области

Глава региона напомнил, что в субъекте прошел турнир по шахматам среди детей. В соревнованиях приняли участие 33 тыс. человек. «Учитывая востребованность и множество положительных отзывов, как от самих юных спортсменов, так и от их родителей и наставников, принято решение сделать турнир ежегодным»,— объявил господин Бусаргин.