В Ярославле оператора обяжут вывозить мусор по графику и сразу убирать площадки

В Ярославле регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) обяжут согласовывать с мэрией графики вывоза мусора и убирать площадки в течение трех часов после вывоза. Изменения вносятся в правила благоустройства города, муниципалитет Ярославля на внеочередном заседании 26 октября назначил публичные слушания по этому вопросу. Проект внесла мэрия.