В Ярославле оператора обяжут вывозить мусор по графику и сразу убирать площадки
В Ярославле регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) обяжут согласовывать с мэрией графики вывоза мусора и убирать площадки в течение трех часов после вывоза. Изменения вносятся в правила благоустройства города, муниципалитет Ярославля на внеочередном заседании 26 октября назначил публичные слушания по этому вопросу. Проект внесла мэрия.
Согласно документу, регионального оператора обяжут согласовывать актуальные графики движения мусоровозов с уполномоченным подразделением мэрии. Контейнерные площадки и прилегающую территорию предлагают очищать от просыпавшегося во время погрузки мусора в течение трех часов после окончания времени, отведенного на вывоз по графику.
«Документ устанавливает четкий временной промежуток для уборки контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий после вывоза отходов»,— прокомментировали в мэрии Ярославля.
Публичные слушания пройдут с 5 по 10 ноября. Собрание участников состоится 10 ноября в 17:00 в здании муниципалитета на улице Андропова, 6. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 марта 2027 года.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», власти региона планируют смену регоператора по обращению с ТКО с 2027 года. 2026 год станет последним годом работы «Хартии», а оператора выберут по итогам конкурсных процедур. В сентябре Ярославская область учредила ООО «Ярославский экологический оператор», основным видом деятельности которого заявлен сбор неопасных отходов.