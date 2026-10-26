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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

На Дону троих чиновников заподозрили в фальсификации доказательств

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении трех сотрудников администрации Кагальницкого района, которых подозревают в фальсификации доказательств по делам об административных правонарушениях. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 2025 года один из руководителей районной администрации, стремясь избежать ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и улучшить показатели работы, поручил двум подчиненным составить фиктивные протоколы в отношении пяти граждан.
В документах указывалось, что граждане нарушили запрет на выжигание сухой растительности, хотя, как считают следователи, в действительности они таких правонарушений не совершали. На основании поддельных протоколов всех пятерых привлекли к административной ответственности.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 303 УК РФ — подстрекательство к фальсификации доказательств и фальсификация доказательств по делам об административных правонарушениях.
Валерий Климов