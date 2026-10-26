В Таганроге 68% дорог не соответствуют нормативам
По итогам 2025 года в Таганроге зафиксирован наибольший среди городов Ростовской области процент муниципальных трасс, состояние которых не отвечает установленным требованиям, — 68,04%. Данные о состоянии улично-дорожной сети опубликованы в сводном отчете об эффективности работы администраций городских округов.
Согласно документу, таганрогский показатель вырос в сравнении с прошлым периодом, когда он составлял 63,98%. Муниципальные структуры ставят перед собой задачу к концу 2026 года снизить эту цифру до 42%.
Вторую позицию в списке проблемных территорий занимают Шахты с результатом 61,51%. Замыкает тройку антилидеров Новошахтинск, где не соответствуют стандартам 57,9% дорожного полотна.
Любопытно, что динамика в регионе неоднородна. Если в двух муниципалитетах доля ненормативных дорог увеличилась, то в восьми, напротив, отмечено улучшение ситуации. Еще в двух городских округах изменений не произошло.
Лучшая ситуация зафиксирована в Донецке. Там лишь 14,59% магистралей имеют дефекты. Далее следуют Новочеркасск (33,2%), Зверево (36,63%) и Азов (37,53%). Областной центр — Ростов-на-Дону — продемонстрировал положительную динамику, сократив долю плохих дорог с 49,45% до 47,48%.
Прогнозная часть доклада охватывает период с 2026 по 2028 год. Значительных успехов планирует добиться Гуково: местные власти рассчитывают уменьшить показатель с 48,4% до 17,9%. В донской столице также ожидается планомерное улучшение состояния асфальта до отметки 43,2% к 2028 году.