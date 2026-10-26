В полиции Кубани объяснили функцию разноцветных лучей, появившихся на трассе М-4 «Дон»
На 1319-м километре трассы М-4 «Дон» в начале Восточного обхода Краснодара в пилотном режиме запустили комплекс из трех лазеров, формирующих цветные световые лучи над проезжей частью. Система призвана привлекать внимание водителей и повышать их бдительность, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Лучи синего, красного и зеленого цветов расходятся веером над дорогой на расстоянии более 3 км. Они рассчитаны на автомобилистов, направляющихся в Краснодар, и должны помогать им концентрироваться на дорожной обстановке.
Технологию ранее апробировали в Китае, где она показала положительный эффект. После завершения испытаний в Краснодаре госкомпания «Автодор» оценит возможность внедрения системы на других своих автомобильных дорогах.