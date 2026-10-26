В ХМАО задержали пенсионера, обвиняемого в убийстве двух рыбаков 24 года назад

По версии следствия, в августе 2002 года потерпевшие рыбачили в Сургутском районе, где у них возник конфликт с другим рыбаком из-за повреждения рыболовной сети. После ссоры обвиняемый на лодке последовал за ними и, догнав, произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья. От полученных ранений мужчины скончались. Чтобы скрыть преступление, фигурант сбросил их тела в реку.