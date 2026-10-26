В ХМАО задержали пенсионера, обвиняемого в убийстве двух рыбаков 24 года назад
В Сургутском районе (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) задержали 75-летнего местного жителя по обвинению в убийстве двух человек, совершенном в августе 2002 года. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По данным ведомства, в августе 2002 года в реке вблизи поселка Банное обнаружили тело жителя Сургута с огнестрельным ранением грудной клетки. Незадолго до гибели он отправился на рыбалку со знакомым, местонахождение которого оставалось неизвестным. Через год примерно в километре ниже по течению нашли тело второго мужчины.
По факту убийства возбудили уголовное дело, однако установить причастного к преступлению не удалось. В 2004 году расследование приостановили.
В октябре 2026 года следователи и сотрудники уголовного розыска возобновили работу по делу. В ходе дополнительных мероприятий удалось установить очевидца конфликта, предполагаемый мотив преступления и выйти на подозреваемого.
По версии следствия, в августе 2002 года потерпевшие рыбачили в Сургутском районе, где у них возник конфликт с другим рыбаком из-за повреждения рыболовной сети. После ссоры обвиняемый на лодке последовал за ними и, догнав, произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья. От полученных ранений мужчины скончались. Чтобы скрыть преступление, фигурант сбросил их тела в реку.
Мужчине предъявили обвинение в убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу, однако суд с учетом возраста фигуранта и наличия у него заболеваний избрал домашний арест.
Во время обысков по местам жительства участников уголовного судопроизводства были изъяты охотничьи ружья. Также следователи осмотрели лодку, которая, предположительно, использовалась для преследования потерпевших. Расследование продолжается.