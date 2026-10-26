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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

Петербургские педиатры подключатся к виртуальным обходам реанимаций в Великом Новгороде

Специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета будут проводить виртуальные обходы отделений реанимации Областной детской больницы и Перинатального центра в Великом Новгороде. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов в своем Telegram-канале.
Специалисты Педиатрического университета помогут контролировать качество детской медицины в Новгородской области

Специалисты Педиатрического университета помогут контролировать качество детской медицины в Новгородской области

Telegram-канал губернатора Новгородской области Александра Дронова

По словам главы региона, договоренность достигнута на встрече с ректором университета Дмитрием Ивановым. Виртуальные обходы позволят дополнительно контролировать качество медицинской помощи детям и своевременно выявлять вопросы, требующие внимания специалистов.
Сотрудничество планируют расширить и по другим направлениям. В частности, специалисты университета будут выезжать в муниципальные округа Новгородской области и участвовать в оценке качества медицинской помощи в Перинатальном центре.
Отдельное внимание стороны намерены уделить службе родовспоможения.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор