Петербургские педиатры подключатся к виртуальным обходам реанимаций в Великом Новгороде
Специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета будут проводить виртуальные обходы отделений реанимации Областной детской больницы и Перинатального центра в Великом Новгороде. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, договоренность достигнута на встрече с ректором университета Дмитрием Ивановым. Виртуальные обходы позволят дополнительно контролировать качество медицинской помощи детям и своевременно выявлять вопросы, требующие внимания специалистов.
Сотрудничество планируют расширить и по другим направлениям. В частности, специалисты университета будут выезжать в муниципальные округа Новгородской области и участвовать в оценке качества медицинской помощи в Перинатальном центре.
Отдельное внимание стороны намерены уделить службе родовспоможения.