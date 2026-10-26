Недостроенный Приокский рынок подешевел до 74,5 млн рублей
Минимущества Нижегородской области вновь выставило на торги недостроенное здание Приокского рынка на площади Жукова в Нижнем Новгороде. Начальная стоимость уменьшилась до 74,5 млн руб., указано в карточке лота.
Это уже пятая попытка реализовать недострой. В 2023 году минимущества изъяло его у ООО «Ореол», которое должно было построить торговый комплекс, но в сроки не уложилось. Вырученные от продажи деньги власти должны перечислить «Ореолу» в качестве компенсации. В 2024 году минимущества пыталось дважды продать объект за 14 млн руб. Первые торги не состоялись, а вторые приостановили, так как прежний владелец в суде добился переоценки до 87,7 млн руб.
В 2026 году недострой дважды выставляли на аукцион по этой цене, но ни одного претендента не нашлось.