Недостроенный Приокский рынок подешевел до 74,5 млн рублей

Это уже пятая попытка реализовать недострой. В 2023 году минимущества изъяло его у ООО «Ореол», которое должно было построить торговый комплекс, но в сроки не уложилось. Вырученные от продажи деньги власти должны перечислить «Ореолу» в качестве компенсации. В 2024 году минимущества пыталось дважды продать объект за 14 млн руб. Первые торги не состоялись, а вторые приостановили, так как прежний владелец в суде добился переоценки до 87,7 млн руб.