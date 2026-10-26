Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Петербурге работал учителем математики

По данным собеседника ТАСС, в 2016 году мужчина окончил магистратуру Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, получив специальность тренера по плаванию. В 2023 году он прошел профессиональную переподготовку и получил квалификацию учителя математики.