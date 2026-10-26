Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Петербурге работал учителем математики
Мужчина, которого разыскивают по подозрению в убийстве женщины и двухлетнего мальчика в Санкт-Петербурге, имеет образование тренера по плаванию и квалификацию учителя математики. С марта 2026 года он работал педагогом с высшей квалификационной категорией. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Тела женщины и малолетнего ребенка обнаружили ночью 26 октября. Рядом с домом также нашли 32-летнюю женщину. Она получила травмы криминального характера и была госпитализирована.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух человек и покушении на убийство. Подозреваемого разыскивают.
По данным собеседника ТАСС, в 2016 году мужчина окончил магистратуру Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, получив специальность тренера по плаванию. В 2023 году он прошел профессиональную переподготовку и получил квалификацию учителя математики.