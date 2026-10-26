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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростове восстановили электроснабжение более 2 тыс. квартир после атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону восстановили подачу электричества в более чем 2 тыс. квартир, оставшихся без света после повреждения трансформаторной подстанции обломками беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь по итогам оперативного совещания с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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Подстанция была повреждена в ночь на субботу во время отражения воздушной атаки на регион. Тогда, по данным властей, в Ростове-на-Дону, Таганроге и девяти районах области уничтожили и подавили более 80 БПЛА.
В Ростове также упали обломки беспилотника на территорию филиала «Ростовпассажиртранса». Были повреждены крыша и остекление здания технического обслуживания, а также 21 автобус. Возгорания не произошло, пострадавших нет.
Валерий Климов