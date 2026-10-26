«Яндекс» и EVM вывели на российский рынок полноприводный гибрид UMO 8

Автомобиль UMO 8, который выпускает компания EVM на заводе «Москвич» при технологической и дистрибуционной поддержке «Яндекса», поступил в продажу в России. Модель представлена в двух комплектациях: Max стоимостью от 5,69 млн рублей и Ultra — от 6,19 млн рублей. Все версии оснащены сервисами и технологиями «Яндекса».