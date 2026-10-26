Бережливые технологии помогают гостиницам и ресторанам Петербурга справляться с нехваткой персонала

«Петербург конкурирует за туриста не только дворцами и музеями, но и качеством сервиса — от скорости заселения до атмосферы завтрака. Бережливые технологии здесь не заменяют людей, а освобождают их от рутины, позволяя больше времени уделять гостю. Отели и рестораны, присоединившиеся к проекту, получают реальный инструмент для решения кадрового вопроса и роста выручки»,— поясняет генеральный директор Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК), оператора федерального проекта в Санкт-Петербурге Ирина Голубцова.