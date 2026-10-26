Бережливые технологии помогают гостиницам и ресторанам Петербурга справляться с нехваткой персонала
Туризм и гостеприимство стали лидерами среди отраслей российской экономики по росту производительности труда в 2025 году. В гостиничном бизнесе и общественном питании показатель увеличился на 7,6% по сравнению с предыдущим годом. Такие предварительные результаты отраслевого рейтинга представил Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), оператор федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В России 941 компания туристической отрасли и сферы гостеприимства соответствует критериям для участия в проектах по повышению производительности труда. С 2024 года к таким инициативам присоединились 109 организаций, в 69 из них работа уже завершена. Совокупный экономический эффект превысил 624 млн рублей.
Для Санкт-Петербурга развитие отрасли имеет особое значение: город принимает миллионы туристов в течение всего года, а в гостиницах и ресторанах работают более 100 тыс. человек. При этом предприятиям необходимо поддерживать высокий уровень сервиса в условиях кадровой нагрузки. На портале «Работа России» открыто более 2 тыс. вакансий в гостиницах и ресторанах Северной столицы.
Дополнительные сложности связаны с высокой долей ручного труда и зависимостью отрасли от иностранных работников, привлечение которых становится дороже. В этих условиях оптимизация повседневных процессов и внедрение технологий, позволяющих экономить трудовые ресурсы, помогают предприятиям повышать эффективность и компенсировать нехватку персонала.
«Петербург конкурирует за туриста не только дворцами и музеями, но и качеством сервиса — от скорости заселения до атмосферы завтрака. Бережливые технологии здесь не заменяют людей, а освобождают их от рутины, позволяя больше времени уделять гостю. Отели и рестораны, присоединившиеся к проекту, получают реальный инструмент для решения кадрового вопроса и роста выручки»,— поясняет генеральный директор Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК), оператора федерального проекта в Санкт-Петербурге Ирина Голубцова.