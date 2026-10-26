Объем сделок по продаже имущества с торгов может вырасти на 22,4% в 2026 году

Интерес к приобретению недвижимости на торгах заметен уже по итогам девяти месяцев текущего года. По подсчетам IBC Real Estate, в январе—сентябре 2026 года объем сделок с недвижимостью на торгах вырос на 14% год к году, до 169 млрд руб., доля таких инвестиций на рынке недвижимости достигла 28% от общего объема, что является максимумом за всю историю наблюдений.