Объем сделок по продаже имущества с торгов может вырасти на 22,4% в 2026 году
По итогам 2026 года объем продаж на рынке имущественных торгов может вырасти на 22,4% год к году, до 470 млрд руб., следует из прогноза Российского аукционного дома (РАД), с которым ознакомился “Ъ”. Рост будет обеспечен в том числе реализацией крупных предприятий в рамках аукционов по банкротству, продажей госимущества и арестованных активов.
Интерес к приобретению недвижимости на торгах заметен уже по итогам девяти месяцев текущего года. По подсчетам IBC Real Estate, в январе—сентябре 2026 года объем сделок с недвижимостью на торгах вырос на 14% год к году, до 169 млрд руб., доля таких инвестиций на рынке недвижимости достигла 28% от общего объема, что является максимумом за всю историю наблюдений.
Заметный прирост объема торгов в текущем году в значительной степени обеспечила крупнейшая в истории сделка по реализации портфеля недвижимости Raven Russia за 47,2 млрд руб., отмечает руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.
Также в число крупных сделок входит продажа торговых комплексов «Алмаз» и «Родник» в Челябинске за 6 млрд руб., бывшей штаб-квартиры «Швабе» в Москве за 1,8 млрд руб., здания бывшего Главпочтамта в Санкт-Петербурге стоимостью 1,5 млрд руб., перечисляет директор департамента инвестиций и рынков капитала компании Bright Rich | CORFAC International Екатерина Андреева. Среди крупных проданных на торгах активов 2026 года также аэропорт Домодедово и газодобывающая компания «Южгазэнерджи». Многие из этих активов — реализация крупных национализированных активов в рамках приватизации.