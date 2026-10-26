Руслан Львов возглавил Свердловское отделение Сбербанка
Руслан Львов назначен управляющим Свердловским отделением Сбербанка. Ранее он занимал должность заместителя управляющего отделением. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе финансовой организации. Он сменил на этом посту Владислава Шиленко, который руководил отделением с 2020 года.
«Свердловская область — регион с колоссальным потенциалом, и моя главная задача и миссия всей нашей команды — быть надежным финансовым партнером в реализации масштабных проектов, которые двигают Урал вперед, быть банком номер один не только по объему активов, но и по реальной пользе для людей и бизнеса»,— заявил господин Львов.
Руслан Львов окончил Поволжский технологический институт по специальности «Информационные системы в экономике» и Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «Менеджмент внешнеэкономической деятельности». Карьеру в Сбербанке он начал в 1999 году в Поволжском банке. За 24 года работы прошел путь от главного инспектора сектора ценных бумаг до управляющего региональными отделениями в Тольятти и Саратове. В 2024 году он покинул Сбербанк и возглавил одно из предприятий крупного российского промышленно-металлургического холдинга. В 2026 году вернулся в банк на должность заместителя управляющего Свердловским отделением.
«Руслан Львов хорошо знает банковскую систему, много лет руководил региональными отделениями Сбера, а за пределами банка получил опыт управления промышленным предприятием. Это позволяет ему понимать задачи бизнеса с разных сторон»,— отметил вице-президент Сбербанка и председатель Уральского банка Петр Колтыпин.