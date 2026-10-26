Руслан Львов возглавил Свердловское отделение Сбербанка

Руслан Львов окончил Поволжский технологический институт по специальности «Информационные системы в экономике» и Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «Менеджмент внешнеэкономической деятельности». Карьеру в Сбербанке он начал в 1999 году в Поволжском банке. За 24 года работы прошел путь от главного инспектора сектора ценных бумаг до управляющего региональными отделениями в Тольятти и Саратове. В 2024 году он покинул Сбербанк и возглавил одно из предприятий крупного российского промышленно-металлургического холдинга. В 2026 году вернулся в банк на должность заместителя управляющего Свердловским отделением.