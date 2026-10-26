От «Маришки» отошли воды

В беседе с «Ъ-Волга» руководитель департамента природопользования и экологии регионального минприроды Сергей Солдаткин сказал, что пояснения по поводу строительства МКД на этом участке «были даны правоохранительным органам еще в 2023 году». По его словам, минприроды тогда высказало опасения, что строительство может оказать негативное влияние на водоносные слои и сам Маришкин родник. Он также заметил, что «пока сложно сказать, что стало причиной снижения дебита (объем вытекающей воды. — “Ъ”) родника, для этого нужны исследования». Министерство постаралось заложить на это средства в проект бюджета 2027 года, «но будут ли они учтены, неизвестно».