От «Маришки» отошли воды
В Ульяновске прокуратура выясняет, кто нанес вред памятнику природы
Природоохранная прокуратура намерена определить, по чьей вине поставлено под угрозу существование особо охраняемой природной территории регионального значения «Маришкин родник» в центре Ульяновска. По мнению советника губернатора по экологии, памятник природы гибнет из-за непродуманного строительства рядом с ним многоквартирного дома.
Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку информации о критическом состоянии памятника природы — Маришкиного родника. Об этом ведомство официально сообщило в ответе на запрос «Ъ-Волга».
Маришкин родник — особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения площадью 1,03 га. Согласно городской легенде, на берегу озера, куда впадает родник, жила девушка, которую звали Маришка. Она утонула в водоеме, не дождавшись возлюбленного. Родник и прилегающая территория объявлены памятником природы в 1996 году. Расположен он в центре города, в конце улицы Федерации. Включает в себя благоустроенный родник, незамерзающий небольшой пруд, на котором зимуют дикие утки, и зону зеленых насаждений. Родник является истоком реки Симбирки, протекающей под землей через центр города. Заводить реку под землю начали еще в середине XIX века, одной из причин такого решения властей стало то, что жители Симбирска (дореволюционное название Ульяновска) превратили русло реки в место сброса мусора и нечистот.
В последние десятилетия экологи Ульяновска неоднократно обращались к городским властям с требованием обратить внимание на необходимость очистки подземной и открытой частей русла реки от накопившегося мусора, приводившего к заболачиванию местности.
О том, что Маришкин родник фактически прекратил свое существование, сообщил «Ъ-Волга» председатель экологической комиссии Общественной палаты региона (ОП УО), советник губернатора по вопросам экологии Лев Левитас.
На прошлой неделе он направил от палаты обращение в природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку соблюдения требований природоохранного законодательства на территории парка и принять соответствующие меры. Как отмечается в обращении, выездная проверка профильной комиссии ОП УО зафиксировала признаки негативного воздействия хозяйственной деятельности на природный объект. Ранее в соцсетях господин Левитас сообщал, что Маришкин родник прекращает свое существование, «вода течет из одной трубы чуть-чуть», «озеро превратилось в болото, в котором плавает мусор».
По мнению эколога, причиной умирания родника стало непродуманное строительство нового МКД в районе ООПТ. Ранее экологи неоднократно отмечали, что никакие разрешения на строительство в этом районе нельзя выдавать без предварительного и глубокого гидрологического исследования и оценки влияния стройки на охраняемую территорию.
В 2018 году, когда застройщик — ООО «СЗ “Магма Симбирск”» — начал строительство МКД, прокуратура на основании обращений экологов и жителей района в суде добилась признания незаконными действий мэрии по выдаче разрешения на строительство, поскольку участок относился к зоне зеленых насаждений.
Чтобы все-таки выдать разрешение на строительство, в 2019 году мэрия подготовила проект изменения функционала участка, но из-за большого общественного резонанса гордума отказалась их утверждать. В 2022 году по инициативе регионального минимущества был принят закон, по которому все полномочия Ульяновска в сфере градостроительства перешли на региональный уровень «для создания благоприятных условий». Вскоре после этого по обращению СЗ «Магма Симбирск» региональное минимущества уже без согласований с депутатами поменяло функционал земельного участка на зону застройки, а мэрия Ульяновска, несмотря на возражения экологов и коллективные обращения жителей микрорайона, выдала разрешение на строительство.
Лев Левитас считает, что строительство МКД без предварительных гидрологических исследований привело к дополнительному давлению на почву и изменению конфигурации водоносных слоев. В беседе с «Ъ-Волга» он заявил, что на протяжении пяти лет выступал против стройки рядом с родником, предупреждая о возможных последствиях, но его доводы «не были услышаны».
В минувшую пятницу он направил исполняющему обязанности министра природных ресурсов и экологии Виталию Зайцеву обращение, в котором сообщает о критическом состоянии Маришкиного родника и просит представить план спасения памятника природы.
В беседе с «Ъ-Волга» руководитель департамента природопользования и экологии регионального минприроды Сергей Солдаткин сказал, что пояснения по поводу строительства МКД на этом участке «были даны правоохранительным органам еще в 2023 году». По его словам, минприроды тогда высказало опасения, что строительство может оказать негативное влияние на водоносные слои и сам Маришкин родник. Он также заметил, что «пока сложно сказать, что стало причиной снижения дебита (объем вытекающей воды. — “Ъ”) родника, для этого нужны исследования». Министерство постаралось заложить на это средства в проект бюджета 2027 года, «но будут ли они учтены, неизвестно».
Управление архитектуры и градостроительства мэрии Ульяновска на запрос «Ъ-Волга» ответило, что к заявлению застройщика о выдаче разрешения на строительство были приложены «положительные заключения инженерно-геологических и гидрометерологических изысканий». Действительно, в едином госреестре экспертных заключений (ЕГРЗ) зарегистрированы два заключения ООО «Центр строительных экспертиз» (Санкт-Петербург), но чего конкретно касались изыскания, не сообщается. В мэрии также констатировали, что охранная зона памятника природы была поставлена на учет только 21.05.2026, уже после начала строительства МКД.
Лев Левитас сообщил «Ъ-Волга», что вопрос о критической ситуации в особо охраняемой территории «Маришкин родник» будет поднят на ближайшем заседании профильной комиссии Общественной палаты с приглашением представителя регионального минприроды.
Председатель профильного комитета заксобрания Дмитрий Грачев сказал «Ъ-Волга», что ситуация с Маришкиным родником стала «ярким и живым примером» того, как лишение сферы градостроительства депутатского контроля может привести к негативным последствиям. «И в ближайшее время мы намерены поднять вопрос о его возвращении»,— заявил глава комитета.