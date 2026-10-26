В Самарской области на развитие ЖКХ и энергетики направят 17,2 млрд рублей
Соответствующие поправки предусмотрены в проекте регионального бюджета на 2027–2029 годы
В министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области обсудили проект бюджета на 2027–2029 годы. Согласно документу, на развитие сферы ЖКХ и энергетики в регионе предусмотрено финансирование в размере 17,2 млрд рублей.
Ключевым направлением станет модернизация коммунальной инфраструктуры. В рамках федерального проекта планируется замена 155 км сетей водоснабжения и водоотведения. Работы проведут в Ставропольском, Сергиевском, Сызранском, Исаклинском, Красноярском и Большеглушицком районах.
Значительные средства выделят на формирование комфортной городской среды. За три года планируется благоустроить 269 дворовых территорий, обновить 351 общественную территорию.
Еще одним приоритетом станет капитальный ремонт жилищного фонда. В Самарской области планируется обновить около 3,4 тыс. многоквартирных домов. Также заменят более 1900 лифтов старше 25 лет.
В числе прочего будут реконструированы крыши и фасады домов—объектов культурного наследия. Особое внимание уделят инфраструктурным проектам: реконструкции сетей водоотведения в Тольятти и Самаре, обновлению 5,6 км теплотрасс в Самаре (за счет казначейских кредитов), строительству 70 водонапорных башен и модернизации шести котельных.
Часть проектов будет реализована с привлечением федеральных средств в рамках национальных программ развития.