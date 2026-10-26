В Самарской области на развитие ЖКХ и энергетики направят 17,2 млрд рублей

В числе прочего будут реконструированы крыши и фасады домов—объектов культурного наследия. Особое внимание уделят инфраструктурным проектам: реконструкции сетей водоотведения в Тольятти и Самаре, обновлению 5,6 км теплотрасс в Самаре (за счет казначейских кредитов), строительству 70 водонапорных башен и модернизации шести котельных.