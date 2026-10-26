Несовершеннолетний питбайкер в Удмуртии пострадал в ДТП во время езды на заднем колесе

Авария случилась вечером 23 октября на улице 1 Мая. По предварительным данным, 46-летний водитель Renault Arkana при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу. Подросток ехал без мотошлема и в момент ДТП исполнял трюк.