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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Удмуртия

Несовершеннолетний питбайкер в Удмуртии пострадал в ДТП во время езды на заднем колесе

Подросток ехал без шлема, его госпитализировали
Двигавшийся на заднем колесе несовершеннолетний питбайкер столкнулся с автомобилем Renault Arkana в Воткинске. Подросток получил травмы и был госпитализирован, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.
Авария случилась вечером 23 октября на улице 1 Мая. По предварительным данным, 46-летний водитель Renault Arkana при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу. Подросток ехал без мотошлема и в момент ДТП исполнял трюк.
Мотоцикл задержали и изъяли. По предварительной информации Госавтоинспекции, мототехнику подростку приобрел отец.