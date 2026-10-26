В Новороссийске осудили похитивших 146 млн рублей при строительстве военных причалов
В Новороссийске осудили участников группы, похитивших более 146 млн руб. при строительстве военных причалов. Олег Бойченко, Николай Савич и Виктор Папирнык признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Суд установил, что с сентября 2018 года по декабрь 2020-го подсудимые, работая в составе организованной группы, украли деньги федерального бюджета, предназначавшиеся для выполнения государственного оборонного заказа по установке отбойных устройств на причалах Новороссийской ВМБ Черноморского флота России. Во время работ через ООО «ПортГидроСтрой», главой которого являлся Николай Савич, вместо предусмотренных госконтрактами отбойных устройств устанавливались изделия, которые не соответствовали техническим требованиям.
Отмечается, что для создания видимости надлежащей работы фигуранты оформляли документы с недостоверными сведениями о выполненных работах, на основании которых производилась оплата за счет средств федерального бюджета. В результате этого бюджету государства причинен ущерб на сумму 146 492 105 руб. 34 коп.
Суд признал фигурантов виновными. Олег Бойченко осужден на 7 лет, Николай Савич — на 6 лет, Виктор Папирнык — на 6,5 лет. Отбывать наказания они будут в исправительной колонии общего режима.
Осужденных взяли под стражу в зале суда. В пользу Минобороны РФ с них солидарно взыскана сумма 146 192 105 руб. Приговор в законную силу не вступил.