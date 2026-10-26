В Новороссийске осудили похитивших 146 млн рублей при строительстве военных причалов

Суд установил, что с сентября 2018 года по декабрь 2020-го подсудимые, работая в составе организованной группы, украли деньги федерального бюджета, предназначавшиеся для выполнения государственного оборонного заказа по установке отбойных устройств на причалах Новороссийской ВМБ Черноморского флота России. Во время работ через ООО «ПортГидроСтрой», главой которого являлся Николай Савич, вместо предусмотренных госконтрактами отбойных устройств устанавливались изделия, которые не соответствовали техническим требованиям.