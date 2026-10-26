Долг среди своих

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Производственно-торговое предприятие „Лад“» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 29 октября 1991 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. Уставный капитал составляет 600 тыс. руб. По 50% долей принадлежат Андрею Чукардину и Александру Голубейкову. Последний также является генеральным директором.

В 2025 году выручка «Лада» составила 314,8 млн руб. против 518,4 млн руб. годом ранее. Компания получила убыток около 1,4 млн руб. после прибыли 19,1 млн руб. в 2024 году. Балансовая стоимость активов на конец 2025 года составляла 568,7 млн руб.

ООО «Новатор» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 14 июня 1996 года. Среди основных направлений деятельности — розничная торговля непродовольственными товарами в специализированных магазинах и оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. Уставный капитал — 17 тыс. руб. Согласно материалам дела, Александру Голубейкову принадлежит 90% доли, он же руководит компанией.

В 2025 году выручка «Новатора» составила около 500 тыс. руб. против 496 тыс. руб. годом ранее. Чистая прибыль достигла 33 тыс. руб., тогда как в 2024 году компания получила убыток 5 тыс. руб.