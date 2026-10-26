Ярославская область получила 1,5 млрд рублей на развитие центра БАС

Беспилотники в регионе применяют, в частности, для мониторинга лесов. По данным областных властей, Ярославская область несколько лет подряд входит в пятерку регионов Центрального федерального округа с наименьшим количеством лесных возгораний. БПЛА также используют в сельском хозяйстве, строительстве, ЖКХ и административном надзоре.