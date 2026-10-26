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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Ярославль

Ярославская область получила 1,5 млрд рублей на развитие центра БАС

В 2025 году Ярославская область получила из федерального бюджета 1,5 млрд руб. на развитие научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (БАС). Это крупнейший объем финансирования среди российских регионов; по экспертным оценкам область заняла второе место. Об этом сообщает губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Михаил Евраев, «Макс»

Центр специализируется на разработке силовых установок и работает совместно с передовой инженерной школой Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева и Объединенной двигателестроительной корпорацией.
Беспилотники в регионе применяют, в частности, для мониторинга лесов. По данным областных властей, Ярославская область несколько лет подряд входит в пятерку регионов Центрального федерального округа с наименьшим количеством лесных возгораний. БПЛА также используют в сельском хозяйстве, строительстве, ЖКХ и административном надзоре.
Власти региона заявляют о планах расширять применение беспилотных технологий и продолжать подготовку инженеров и разработчиков для отрасли.
Виктория Самко