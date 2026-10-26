В Свердловской области изменят правила отлова бездомных собак
В Свердловской области меняются правила отлова бездомных животных. Изменения в постановление правительства подписал губернатор региона Денис Паслер.
Теперь заказ-наряд на отлов будут формировать и направлять исполнителю в день поступления информации о безнадзорном животном. Это позволит ускорить отлов. Кроме того, отменяется запрет на отлов животных за пределами адресов, указанных в заказе-наряде.
Также изменятся требования к транспортировке животных. Каждые три часа с момента отлова им должны будут предоставлять не менее 30 минут отдыха без выгрузки из автомобиля, а во время перевозки должны будут обеспечивать питьевой водой.
Новые правила вступят в силу 1 марта 2027 года.