В Орске задержали мужчину по подозрению в убийстве своей жены

Инцидент произошел на улице Краматорской между жилыми домами. Как сообщили в пресс-службе ведомства, между супругами случился конфликт на почве ревности, во время которого мужчина неоднократно ударил свою жену ножом. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, а подозреваемого в убийстве вскоре задержали сотрудники ДПС.