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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Волга

В Орске задержали мужчину по подозрению в убийстве своей жены

Подозреваемый нанес своей супруге множество ударов ножом
В Орске задержали мужчину, которого подозревают в убийстве своей супруги. Мужа погибшей задержали сотрудники ДПС в понедельник, 26 октября. Подробности инцидента сообщили в региональном следкоме.

Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Инцидент произошел на улице Краматорской между жилыми домами. Как сообщили в пресс-службе ведомства, между супругами случился конфликт на почве ревности, во время которого мужчина неоднократно ударил свою жену ножом. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, а подозреваемого в убийстве вскоре задержали сотрудники ДПС.
Сообщается, что орудие преступления изъято. Следователи изучили место трагедии и сейчас допрашивают свидетелей. На данный момент возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Яна Вежлева